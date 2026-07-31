Published By: Renu Yadav | Updated: Jul 31, 2026, 2:42 PM
Tech Tips
एसी और फ्रिज में अलग गैस का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा कारण कूलिंग एरिया का आकार होता है. AC को एक पूरे कमरे या बड़े हॉल को ठंडा करना होता है. इतने बड़े स्पेस को जल्दी ठंडा करने के लिए हाई-प्रेशर और तेज कूलिंग क्षमता वाली गैस की जरूरत होती है. जबकि फ्रिज केवल अपने अंदर के छोटे और बंद इंसुलेटेड बॉक्स को ठंडा करता है. इसके लिए कम प्रेशर वाली गैस भी काफी होती है. (Photo Credit- AI)
एक्सपर्ट का कहना है कि AC का कंप्रेसर बड़ा और ज्यादा पावरफुल होता है, जो R-32 जैसी हाई-प्रेशर गैसों को संभालने के लिए डिजाइन किया जाता है. वहीं फ्रिज का कंप्रेसर छोटा होता है और वह R-600a जैसी लो-प्रेशर गैसों पर ही आसानी से काम कर सकता है. (Photo Credit- AI)
फ्रिज को एक छोटे और सीमित स्थान को लगातार ठंडा रखना होता है. इसके लिए कम दबाव और पर्यावरण-अनुकूल गैस की आवश्यकता होती है. फ्रिज में R-600a (Isobutane) का उपयोग किया जाता है. यह गैस बहुत कम बिजली खाती है और पर्यावरण (ओजोन परत) को नुकसान नहीं पहुंचाती. लेकिन पुराने मॉडल वाले फ्रीजर और फ्रिज में R-134a का उपयोग होता था. (Photo Credit- Freepik)
एसी को एक पूरे कमरे का तापमान तेजी से घटाना होता है, इसलिए इसमें अधिक प्रेशर और हाई-कूलिंग कैपेसिटी वाली गैस का इस्तेमाल किया जाता है. आजकल के नए 3-स्टार और 5-स्टार एसी में सबसे ज्यादा R-32 गैस का इस्तेमाल होता है. यह ज्यादा कूलिंग देती है और ओजोन लेयर के लिए सुरक्षित है. इसके अलावा R-410A का भी उपयोग होता है जो कि एक मिश्रित गैस (R-32 और R-125 का मिश्रण) है, जो इनवर्टर एसी में काफी लोकप्रिय है. (Photo Credit- Freepik)
एक्सपर्ट का जवाब है बिल्कुल नहीं! यह गलती भूलकर भी न करें. अगर गलत गैस भरी गई तो कंप्रेसर तुरंत जल सकता है. कंप्रेसर गैस के तय दबाव के हिसाब से ही काम करता है. गलत गैस डालने से कंप्रेसर खराब हो जाएगा. फ्रिज में इस्तेमाल होने वाली R-600a गैस ज्वलनशील होती है. अगर इसे AC के हाई-प्रेशर सिस्टम में डाला गया, तो आग लगने या ब्लास्ट होने का खतरा रहता है. गलत गैस डालने से मशीन काम करना बंद कर देगी और बड़ा नुकसान हो जाएगा. (Photo Credit- Freepik)
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