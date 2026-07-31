क्या AC की गैस फ्रिज में या फ्रिज की गैस AC में डाल सकते हैं?

एक्सपर्ट का जवाब है बिल्कुल नहीं! यह गलती भूलकर भी न करें. अगर गलत गैस भरी गई तो कंप्रेसर तुरंत जल सकता है. कंप्रेसर गैस के तय दबाव के हिसाब से ही काम करता है. गलत गैस डालने से कंप्रेसर खराब हो जाएगा. फ्रिज में इस्तेमाल होने वाली R-600a गैस ज्वलनशील होती है. अगर इसे AC के हाई-प्रेशर सिस्टम में डाला गया, तो आग लगने या ब्लास्ट होने का खतरा रहता है. गलत गैस डालने से मशीन काम करना बंद कर देगी और बड़ा नुकसान हो जाएगा. (Photo Credit- Freepik)