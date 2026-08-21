AC नहीं कर रहा कूलिंग?

गर्मी से राहत का सबसे पाने सबसे बेहतर उपाय AC है, लेकिन कई बार एयर कंडीशनर लगातार चलने के बावजूद कमरे में ठंडक महसूस नहीं होती. ऐसे में लोग तुरंत गैस कम होने, फिल्टर गंदा होने या AC में खराबी का अनुमान लगाने लगते हैं और टेक्नीशियन को कॉल कर देते हैं. हालांकि, कई बार समस्या सिर्फ रिमोट की गलत Mode Setting की वजह से भी हो सकती है. अगर आपके AC की Cooling भी अचानक कम हो गई है, तो सबसे पहले रिमोट को उठाकर यह जरूर देखें कि कहीं आपने गलती से किसी दूसरे Mode को तो ON नहीं कर दिया है.