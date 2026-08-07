AC का Filter कहीं बढ़ा न दे बिजली का बिल!

गर्मी और या बारिश की चिपचिपाहट, एयर कंडीशनर (AC) दिन-रात चलने लगता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एसी की एक छोटी सी अनदेखी आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ सकती है? जी हां, एसी का फिल्टर एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. अगर आपके एसी का फिल्टर गंदा है, तो यह न सिर्फ कमरे की कूलिंग को ठप कर देता है, बल्कि आपके बिजली के बिल पर भी असर डालता है. इतना ही नहीं, यह आपके परिवार की सेहत के लिए भी एक बड़ा खतरा बन जाता है. आइए जानते हैं कि एक गंदा Filter आपके एसी को कैसे अंदर से नुकसान पहुंचाता है और इससे कैसे बचा जा सकता है. (Photo Credit- AI)