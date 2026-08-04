क्या Timer लगाने से बिजली का बिल कम होता है?

इसका जवाब है हां, लेकिन केवल कुछ स्थितियों में. AC रिपेयरिंग का बिजनेस कर रहे विनय कुमार का कहना है कि Timer खुद बिजली की खपत कम नहीं करता. इसकी वजह से बिजली का बिल तभी कम होता है जब AC पहले बंद हो जाए और कम समय तक चले. यानी अगर आप बिना Timer के पूरी रात 8 घंटे AC चलाते हैं, लेकिन Timer लगाकर उसे 4 या 5 घंटे बाद बंद कर देते हैं, तो बिजली की खपत कम होगी और बिल भी कम आ सकता है. लेकिन अगर AC दोनों ही स्थितियों में 8 घंटे चलता है, तो सिर्फ Timer ON करने से बिजली की खपत में कोई अंतर नहीं पड़ेगा.