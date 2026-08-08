Inverter AC और बिजली का बिल

गर्मियों के मौसम में एयर कंडीशनर राहत तो पहुंचाता है, लेकिन महीने के आखिर में आने वाला बिजली का बिल अक्सर जेब पर भारी पड़ता है. अगर आपके घर में इन्वर्टर एसी लगा है या आप Inverter AC खरीदने की सोच रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इन्वर्टर एसी 1 घंटे में कितने यूनिट बिजली की खपत करता है और इससे आपके बिल पर कितना असर पड़ता है? पारंपरिक यानी नॉन-इन्वर्टर एसी की तुलना में इन्वर्टर एसी काफी स्मार्ट होते हैं, जो कमरे के तापमान के हिसाब से अपनी कंप्रेसर स्पीड को एडजस्ट कर लेते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं कि 1 टन, 1.5 टन और 2 टन का इन्वर्टर एसी हर घंटे कितनी बिजली (Units) खर्च करता है. (Photo Credit- AI)