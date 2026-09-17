कमरे के हिसाब से सिलेक्ट करें AC का साइज!

गर्मी के मौसम में AC खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो केवल ब्रांड, कीमत और स्टार रेटिंग देखना काफी नहीं है. AC खरीदते समय उसकी Cooling Capacity यानी कितने Ton का AC है, यह जानना भी बेहद जरूरी है. बाजार में आमतौर पर 1 Ton, 1.5 Ton और 2 Ton जैसे विकल्प मिलते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आपके कमरे के लिए इनमें से कौन सा AC सही रहेगा? एसी मार्केट से जुड़े एक्सपर्ट विनय कुमार का कहना है कि AC की Capacity का चुनाव मुख्य रूप से कमरे के आकार, कमरे में आने वाली धूप, छत की ऊंचाई, खिड़कियों की संख्या और कमरे में मौजूद लोगों व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है.