पहले समझिए Humidifier और Air Purifier में अंतर

दरअसल, दोनों डिवाइस का काम बिल्कुल अलग है. Humidifier हवा में नमी बढ़ाता है, जबकि Air Purifier हवा में मौजूद कुछ pollutants और particles को filter करने में मदद करता है. इसलिए दोनों में से सही विकल्प चुनने के लिए कमरे की actual जरूरत समझना जरूरी है. Humidifier का काम कमरे की हवा में moisture यानी नमी बढ़ाना है. अगर कमरे की humidity बहुत कम है और हवा असहज रूप से dry महसूस हो रही है, तब humidifier उपयोगी हो सकता है. वहीं Air Purifier हवा को filter करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. पोर्टेबल एयर क्लीनर कमरे की हवा से कुछ airborne particles को कम करने में मदद कर सकते हैं. EPA के मुताबिक HEPA फिल्टर वाले air cleaners dust, pollen, mold और दूसरे airborne particles को filter कर सकते हैं.