क्या Inverter AC को लगातार चलाना बिजली बचाता है?

अगर एसी का तापमान फिक्स कर दिया जाए तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि AC को हर स्थिति में लगातार चलाते रहना ही सबसे ज्यादा बिजली बचाएगा. अगर कमरे में कोई मौजूद नहीं है और आप लंबे समय के लिए बाहर जा रहे हैं, तो AC को चालू छोड़ना बिजली की अनावश्यक खपत कर सकता है. ऐसी स्थिति में AC बंद करना बेहतर है. वहीं, अगर आप कमरे में मौजूद हैं और कई घंटों तक AC इस्तेमाल करना है, तो बार-बार ON/OFF करने के बजाय एक स्थिर तापमान पर चलाने से इन्वर्टर कंप्रेसर अपनी स्पीड को जरूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकता है.