कैसे काम करता है Inverter AC?
करीब 15 साल से एसी रिपेयरिंग का काम करने वाले देवेंद्र कुमार ने बताया कि आखिर Inverter AC कैसे काम करता है. देवेंद्र कुमार के अनुसार Inverter AC का कंप्रेसर अपनी स्पीड को जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकता है. जब कमरे का तापमान आपके सेट किए गए तापमान के करीब पहुंच जाता है, तो कंप्रेसर अपनी क्षमता कम कर देता है. इसके विपरीत, पारंपरिक Fixed-Speed AC का कंप्रेसर आमतौर पर तय क्षमता पर चलता है और तापमान हासिल होने पर बंद हो जाता है, फिर तापमान बढ़ने पर दोबारा चालू होता है.