कौन-सा मोड करना होगा सेट?

अपने AC के रिमोट को उठाएं और देखें कि एसी किस मोड पर चल रहा है. अगर यह कूल मोड पर है, तो रिमोट पर दिए गए 'Mode' बटन को दबाएं और एसी को 'Dry Mode' पर सेट करें. बारिश के मौसम में तापमान उतना ज्यादा नहीं होता, जितनी हवा में नमी या ह्यूमिडिटी होती है. 'Cool Mode' केवल तापमान को कम करता है, जिससे कमरा ठंडा तो हो सकता है लेकिन चिपचिपाहट दूर नहीं होती. जब आप AC को Dry Mode पर डालते हैं, तो एसी का इनडोर यूनिट एक डीह्यूमिडिफायर की तरह काम करने लगता है। यह हवा से पूरी नमी को सोखकर बाहर फेंक देता है.