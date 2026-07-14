Sleep Mode

अक्सर रात में AC चलाकर सोने पर आधी रात को इतनी ठंड लगने लगती है कि हमें उठकर कंबल ओढ़ना पड़ता है या फिर AC बंद करना पड़ता है. इस परेशानी का हल है Sleep Mode. जब आप इस मोड को ऑन करते हैं, तो AC हर एक या दो घंटे में कमरे का तापमान 1 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता है. रात में सोते समय हमारे शरीर का तापमान थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए यह मोड हमारी बॉडी के हिसाब से रूम टेम्परेचर को एडजस्ट करता है. इस मोड को ऑन करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कंप्रेसर को पूरी रात तेज नहीं चलना पड़ता, जिससे रात भर में भारी मात्रा में बिजली बचती है और आपकी नींद भी खराब नहीं होती. (Photo Credit- AI)