वह एक मज़बूत इरादों वाली लड़की थी

परिवार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अनन्या ने 15 जुलाई की सुबह शांति से दुनिया को अलविदा कह दिया. परिवार ने कहा कि वह एक मज़बूत इरादों वाली लड़की थी.उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी हिम्मत के साथ जी. साथ ही, परिवार ने लोगों से इस दुख की घड़ी में उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने की अपील की. अनन्या के निधन की खबर सामने आने के बाद उनके फैंस और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर दुख जताया. उनके करीब 2.75 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं. उनकी प्रोफाइल पर ‘Unstoppable’ शब्द भी लिखा हुआ था, जो उनके जज्बे और आत्मविश्वास को दर्शाता था.