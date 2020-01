1 / 10

टीवी एक्ट्रेस हिना खान अपने लुक्स और एक्टिंग के चलते हमेशा सुर्खियों पर छाई रहती हैं. कसौटी जिंदगी की सीरियल में अपने कमोलिका अवतार से लोगों के दिलों में राज़ करने वाली हिना का लेटेस्ट लुक सामने आया है. जिसमें उन्होंने मस्टर्ड कलर का गाउन पहना हुआ है. इस आउटफिट में हिना खान हमेशा की ही तरह काफी खूबसूरत लग रही हैं. इस ड्रेस के साथ हिना खान ने न्यूड मेकअप किया हुआ है और साथ में ब्राउन कलर की लिपस्टिक लगाई हुई है. हाल ही में हिना कान छुट्टियां मनाने के लिए मालदीव गई थीं. समंदर के नमकीन पानी में नहाकर वह खुद नमकीन हो गईं. उनके बदन पर हर तरफ रेत और नमक के कण सटे हुए दिख रहे थे. रेड प्रिंटेड बिकिनी पहनी हिना पुरी तरह से रेत और नमक में सनी हुई थीं. उनकी यह अदा उनके करोड़ों फैन्स के दिलों को घायल कर रही थी. वैसे हिना ने खुद इस फोटो से साथ जो कैप्शन लिखा वो भी कम कामुक नहीं था. उन्होंने लिखा था आह. इस नमक और रेत की क्या गंध है. मैं तो बेकाबू हो रही हूं. मैं खुद को अंदर से खूबसूरत और समंदर की तरह आजाद महसूस कर रही हूं. Aaahhhh this smell of salt and sand I am wild, beautiful within and free just like the sea kurumba maldives