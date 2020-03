1 / 10

लॉकडाउन के चलते सभी लोग इन दिनों घर पर बैठे हैं ऐसे में अपनी बोरियत दूर करने के लिए काफी क्रिएटिव काम कर रहे हैं. हाल ही में हिना खान ने भी सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. फोटोज में हिना पेंटिंग करती नजर आ रही हैं. इन फोटोज के साथ हिना ने कैप्शन भी लिखा You will Heal, you will b okay.A sketch a day keeps the dulness away बता दें कि देशभर में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 24 मार्च रात को बारह बजे से लेकर अगले 21 दिनों तक पूरे देश में लॉकडाउन का आदेश दिया है. बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने देश की भलाई को ध्यान में रखते हुए दिए गए प्रधानमंत्री के इस आदेश को सिर आंखों पर लिया है.