टीवी की दुनिया में तहलका मचाने के बाद अब मौनी राय बॉलीवुड में कई बड़ी फिल्में कर रही हैं. सोशल मीडिया पर भी उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. उनकी कई फोटोज वायरल होती हैं. उनकी नई फोटोज को भी लोग खूब देख रहे हैं. फोटोज में मौनी किसी रेस्त्रां में बैठी हुई हैं. मौनी ने ब्लैक कलर की फ्रिल ड्रेस पहनी हुई है और लॉन्ग बूट्स पहने हैं. मौनी इस पोटो में ड्रिंक पीते नजर आ रही हैं. इस फोटो के साथ मौनी ने लिखा Crème brûlée and groot and I at random. Thank you. गौरतलब है कि मौनी राय को एकता कपूर के सीरियल ‘नागिन’ में शिवन्‍या रितिक रहेजा के करेक्‍टर से बेतहाशा लोकप्रियता मिली. उन्‍हें टीवी इंडस्‍ट्री की हॉटेस्‍ट स्‍टार कहा जाने लगा. अब वे फिल्‍मों में काम कर रही हैं. टीवी की नागिन के नाम से मशहूर मौनी रॉय सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहती हैं. अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली मौनी अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं. शायद यही वजह है कि दिन ब दिन उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ती जा रही है.वे अयान मुखर्जी की फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ कर रही हैं. इस मेगा बजट फिल्म में उनके अलावा रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिकाओं में हैं.