11 की उम्र से फ़िल्मों में काम करना शुरू किया

कुछ लोगों को फ़िल्म इंडस्ट्री एक चकाचौंध भरी जगह लग सकती है, लेकिन उन चमकती लाइटों के पीछे उन लोगों की दुखद और दिल तोड़ने वाली कहानियां छिपी होती हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हाशिए पर बिताई और जिनका अंत बहुत दुखद रहा.एक्ट्रेस सईदा खान ने सिर्फ़ 11 साल की उम्र में फ़िल्मों में काम करना शुरू किया था. एक एक्ट्रेस के तौर पर सफलता पाने की कोशिश करने के बाद, उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और फ़िल्म प्रोड्यूसर बृज सदानह से शादी कर ली. सईदा की ज़िंदगी लगातार संघर्षों से भरी रही और आखिर तक ऐसी ही बनी रही.