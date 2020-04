1 / 12

Shweta Tiwari टेलीविजन एक्ट्रेस Shweta Tiwari का सोशल मीडिया पर अपना अलग ही फैन फॉलोविंग है. वह सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम पर अक्सर एक्टिव रहती हैं. Shweta Tiwari ने सीरियल Kasautii Zindagii Kay में प्रेमा बजाज, Parvarrish में स्वीटी और Begusarai में बिंदिया ठाकुर की भूमिका से अपनी अलग पहचान बनाई. वह Bigg Boss 4 की विजेता भी रह चुकी हैं. उन्होंने Comedy Circus Ka Naya Daur शो को भी जीता है. यानी टेलीविजन की दुनिया में उनकी एक अलग ही पहचान है. खैर हम यहां श्वेता तिवारी की उपलब्धियों या उनकी शख्सियत के बारे में नहीं बता रहे हैं. बल्कि इंस्टाग्राम पर उनकी ओर से शेयर किए जाने वाले फोटोज के बारे में बात कर रहे हैं. श्वेता तिवारी ने हाल ही में एक फोटो शेयर किया है जिसमें वह किसी पार्क में बैठकर अपना स्मार्ट फोन निहार रही हैं. इस फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा है ThrowBack to When we took Our Freedom For Granted. यानी पुरानी तस्वीर उस वक्त की है जब हम अपनी आजादी को बेहद हल्के में लेते थे. इससे पहले भी उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि वह अपने करीबी दोस्तों के साथ मस्ती कर रही हैं आप भी देखिए अपनी पसंदीदा स्टार की कुछ खूबसूरत तस्वीरें. सभी फोटो इंस्टाग्राम