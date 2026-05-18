तुलसी दल (पत्ते) तोड़ने के कड़े नियम

अधिकमास में भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए तुलसी के पत्तों की आवश्यकता होती है, लेकिन उन्हें तोड़ने के लिए शास्त्रों में स्पष्ट निषेध बताए गए हैं. रविवार, एकादशी, द्वादशी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, संक्रांति और शाम के समय (सूर्यास्त के बाद) तुलसी के पत्ते भूलकर भी नहीं तोड़ने चाहिए. शास्त्रों के अनुसार, तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं माने जाते. यदि निषेध के दिनों में भोग के लिए तुलसी दल चाहिए, तो एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें या फिर गमले के पास गिरे हुए पत्तों को धोकर उपयोग किया जा सकता है.