नेपोटिज्म के लगे आरोप

इस फिल्म ने ही शाहरुख खान को रोमांस का बादशाह बना दिया. राज और सिमरन के किरदार आज भी याद किए जाते हैं. लेकिन दिलचस्प बात ये है कि अगर कोई और डायरेक्टर होता है तो फिल्म के हिट होने पर कई इंटरव्यूज़ देता और वाहवाही बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ता. लेकिन आदित्य चोपड़ा तो गायब हो गए. उन्होंने कैमरे से खुद को दूर कर लिया. यही बात उन्हें दूसरों से अलग बनाती है. हालांकि जैसे-जैसे सफलता बढ़ी उनपर नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के आरोप भी लगे. हालांकि कुछ एक्टर्स ने ये भी कहा कि आदित्य को अपने काम में बैलेंस करना आता है. उनकी सबसे बड़ी यूएसपी उनकी चुप्पी है. वो सभी को अपने काम से जवाब देना जरूरी समझते हैं. इसलिए उन्हें रहस्यमयी भी कहा जाता है.