आदित्य चोपड़ा
फिल्म इंडस्ट्री का लगभग हर स्टार लाइमलाइट में आने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता. पेज थ्री पार्टीज़ तो इसका एक नॉर्मल हिस्सा है. कई सेलेब्स तो फिल्मों के अलावा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं. इंटरव्यू देते हैं, इवेंट्स में दिखते हैं. कुल मिलाकर कहा जाए तो हर कोई अपना सेल्फ प्रमोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है. लेकिन इसी इंडस्ट्री में एक शख्स ऐसा भी है जिसे सुर्खियों में आना बिल्कुल पसंद नहीं. यहां तक की सोशल मीडिया पर आपको उनकी कम ही तस्वीरें मिलेंगी. ये शख्स हैं Aditya Chopra.