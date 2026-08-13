बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में बंद हैं प्रज्वल रेवन्ना

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के परिवार के तीसरी पीढ़ी के सदस्य प्रज्वल रेवन्ना यौन अपराधों और अपनी मेड से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. रेवन्ना बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में बंद हैं.सेंट्रल क्राइम ब्रांच (CCB) ने मंगलवार (11 अगस्त) को जेल में छापेमारी की थी. इस दौरान प्रज्वल रेवन्ना के पास मोबाइल फोन बरामद हुआ. इसमें 90 एडल्ट वीडियो मिले हैं. इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ एक नई FIR दर्ज की है. पुलिस ने मामले में अंडरट्रायल कैदी प्रताप राय को भी आरोपी बनाया है.