अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया है. हाल में हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान ने सीमा क्षेत्र में कार्रवाई की जिसके जवाब में पाकिस्तानी एयर फोर्स ने काबुल में हमले किए. पाकिस्तान ने अब अफगान तालिबान सरकार के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है. पाकिस्तान अपनी हवाई ताकत के दम पर तालिबान को काबू में करने के सपने देख रहा है. लेकिन आसिम मुनीर का ये दाव उल्टा क्यों पड़ सकता है और तालिबान की ताकत क्या है, आइये जानते हैं. (प्रतीकात्मक AI तस्वीर)