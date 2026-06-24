पैर पसार रही भीषण गर्मी

दुनिया भर में पैर पसार रही भीषण गर्मी अब केवल शहरों के जनजीवन को ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के फेफड़े कहे जाने वाले जंगलों को भी अपनी चपेट में ले रही है. वैज्ञानिकों और एनर्जी एक्सपर्ट्स ने एक बेहद डराने वाली चेतावनी जारी की है, जिसके अनुसार जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं में करीब 600% की बढ़ोत्तरी हुई है. यह धधकती आग न केवल वन्यजीवों को खाक कर रही है, बल्कि जंगलों के बीच से गुजरने वाले बिजली के बुनियादी ढांचे के लिए काल बन चुकी है. इस भीषण गर्मी में जंगलों की आग के कारण बड़े पैमाने पर पावर ग्रिड फेल होने और शहरों में गंभीर बिजली संकट (Blackout) पैदा होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है.