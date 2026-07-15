तेल के लिए तरसेंगे कौन से देश?

बाब- अल मंदेब स्ट्रेट 2500 किलोमीटर लंबा है. ग्लोबल समुद्री ट्रेड का 10% इसी रास्ते से होकर गुजरता है. रोजाना 60-70 लाख बैरल तेल की आवाजाही इस रूट से होती है. स्वेज नहर के जरिए इसका इसका कनेक्शन यूरोप और एशिया से है. अगर ये रूट बंद होता है, तो सबसे ज्यादा असर उन देशों पर पड़ेगा, जो मिडिल ईस्ट से यूरोप तक तेल और LNG इसी रास्ते से मंगाते हैं. बाब- अल मंदेब स्ट्रेट के चोक प्वॉइंट बनने से सबसे बड़ा झटका यूरोप महाद्वीप के इटली, ग्रीस, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम को लगेगा. इन देशों को सऊदी अरब, इराक, UAE और कतर से आने वाले तेल और LNG का बड़ा हिस्सा इसी रूट से सप्लाई किया जाता है.