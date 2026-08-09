यार पापा

आपको यार पापा वाली किताब को भी जरूर पढ़ना ही चाहिए, इसको दिव्य प्रकाश दुबे जी ने लिखी है, अधिकतर लोगों को ये पढ़ना काफी ज्यादा पसंद आता है. इस किताब का नाम ही अपने आप में काफी दिलचस्प होते होंगे, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद आपको इसको पढ़ने की और ज्यादा इच्छा होने लगेगी. परिवार और पिता-बच्चे के रिश्ते से जुड़ी कहानियां अगर आपको पढ़ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो आपको ये किताब तो जरूर अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना ही चाहिए. पिता और बच्चे का रिश्ता बेहद खास होता है, ये इस किताब को पढ़ने के बाद पता चलेगा.