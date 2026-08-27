30 मिनट में पहुंच सकता है तबाही का सैलाब

सबसे डरावनी बात इसकी रफ्तार है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, माउंट रेनियर से निकलने वाला लहार कुछ इलाकों तक करीब 30 मिनट में पहुंच सकता है. ऑर्टिंग, पुयालप और समनर जैसे इलाके संभावित रास्तों में आते हैं. अकेले पियर्स काउंटी में करीब 1.5 लाख लोग ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, जो लहार के खतरे से प्रभावित हो सकता है. कुछ संभावित परिस्थितियों में लहार 100 फीट तक ऊंचा हो सकता है और करीब 45-50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है. इसे USGS ने बहते हुए कंक्रीट जैसा बताया है, जो रास्ते में आने वाली चीजों को दफन या नष्ट कर सकता है.