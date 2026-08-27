1/6 अब अमेरिका में बढ़ा तबाही का खतरा नेपाल-तिब्बत सीमा पर ग्लेशियर टूटने से आई विनाशकारी बाढ़ ने पूरी दुनिया का ध्यान हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद ग्लेशियरों और पहाड़ों के खतरों की ओर खींच दिया है. इस बीच अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में मौजूद माउंट रेनियर को लेकर भी वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ी है. यह अमेरिका के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में गिना जाता है. हालांकि, यहां खतरा सिर्फ ज्वालामुखी फटने से नहीं, बल्कि उससे निकलने वाले बेहद तेज लहार यानी पानी, मिट्टी, चट्टान और ज्वालामुखीय मलबे के सैलाब से है.