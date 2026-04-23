पढ़ें दुनिया का सबसे पुराना खत

अत्यंत आदरणीय, पूजनीय और मेरे अत्यंत प्रिय 'वैलेंटाइन', मैं पूरे दिल से आपको अपना प्रणाम भेजती हूं. और आपके कुशल-मंगल की कामना करता हूं. मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि वह आपको स्वस्थ और सुखी रखे. और यदि आप मेरे कुशल-मंगल के बारे में जानना चाहें, तो मैं आपको बता दूं कि न तो मेरा शरीर स्वस्थ है और न ही मेरा मन शांत है. और जब तक मुझे आपकी ओर से कोई संदेश नहीं मिल जाता, तब तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी प्राणी यह ​​नहीं जान सकता कि मैं किस पीड़ा से गुजर रही हूं. मेरी मां ने मेरे पिता से इस मामले पर बहुत लगन से बात की है, लेकिन उन्हें उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला. लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार करते हो जैसा कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम करते हो तो तुम इस वजह से मुझे छोड़कर नहीं जाओगे. मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं जीवन भर सिर्फ आप से प्रेम करूंगी, किसी और से नहीं.