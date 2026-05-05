बंगाल में BJP की ऐतिहासिक जीत

Who is Agnimitra Paul: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. राज्य में पहली बार BJP की सरकार बनने जा रही है. दो चरणों में संपन्न हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटें जीतीं. वहीं, TMC के खाते में 80 सीटें आई हैं. कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई.