Agnimitra Paul Bengal Cm Race Profile Bjp Leader Kaun Hain Agnimitra Paul Biography Bjp West Bengal Politics Cm Face 8403699
Who is Agnimitra Paul: कौन हैं अग्निमित्रा पॉल? बंगाल में मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहा नाम- जानिये इनके बारे में सबकुछ
Who is Agnimitra Paul: बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है. वहीं, TMC के खाते में 80 सीटें आई हैं. कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई. बंगाल में मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो अग्निमित्रा पॉल का है.