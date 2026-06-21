खेती का अनमोल खजाना

दुनिया की बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त भोजन पैदा करना आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है. इसी बीच वैज्ञानिकों ने मिट्टी में मौजूद एक महत्वपूर्ण फॉस्फोरस रूप पर नई जानकारी दी है, जो भविष्य में टिकाऊ खेती की तस्वीर बदलने में मदद कर सकता है. टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार, यह फॉस्फोरस मिट्टी में रहने वाले जीवित सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रोब्स के डीएनए के अंदर पाया जाता है. इससे फसलों की पैदावार बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है.