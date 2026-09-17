गूगल के एआई एक्सपर्ट ने दी चेतावनी

गूगल की दिमाग कहीं जाने वाली कंपनी Google DeepMind के सेफ्टी रिसर्चर बिलाल चुगताई ने हाल में एआई के भविष्य के लिए खतरा बताते हुए अपनी नौकरी से रिजाइन दे दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, 'मैंने हाल ही में Google DeepMind से इस्तीफा दिया है, जहां मैंने AGI की सुरक्षा और अलाइनमेंट से जुड़ी रिसर्च पर काम किया था. Google में मैंने AI के विकास को बहुत करीब से देखा है. इस टेक्नोलॉजी के जिस रास्ते पर आगे बढ़ने की संभावना दिख रही है, उसे लेकर मैं भी बहुत चिंतित हूं. मेरा पक्का मानना ​​है कि AI में हम सभी को खत्म करने की क्षमता है, और इस नतीजे से बचने के लिए हमारे पास शायद बहुत कम समय बचा है.'