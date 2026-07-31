इनफरेंस अटैक विशेष रूप से खतरनाक

ऐसे में भविष्य में निजता से जुड़े जोखिम इस बात से अधिक पैदा होंगे कि एआई किसी व्यक्ति के बारे में क्या निष्कर्ष निकालता है, न कि केवल कौन-सा डेटा सार्वजनिक हुआ है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इनफरेंस अटैक विशेष रूप से खतरनाक होते हैं, क्योंकि इन्हें पारंपरिक साइबर सुरक्षा प्रणालियों से पहचानना बेहद मुश्किल होता है. ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति का डेटा लीक नहीं होता, बल्कि एआई उसके बारे में ऐसे निष्कर्ष तैयार कर देता है जो उसकी निजता और डेटा की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकते हैं, जिन्हें समझना, पहचानना और रोकना भी काफी चुनौतीपूर्ण होता है.