महिलाओं पर कैसे तिहरी मार?

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, जिन सेक्टर में एआई के चलते जॉब ज्यादा खत्म हो रही हैं, उनमें महिलाओं का दबदबा है. इनमें जूनियर लीगल भूमिकाओं से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट तक की नौकरियां शामिल हैं. दूसरा, नई टेक्नोलॉजी से बनी नौकरियों पर पुरुषों का दबदबा है. यानी नए अवसर में महिलाओं का दबदबा कम है. तीसरा, कि इस नए उद्योग से कार्यस्थलों और समाज में पुरानी असमानताओं के फिर से पैदा होने का खतरा है. और जैसे-जैसे AI जॉब मार्केट को बदल रहा है, इससे हालात और खराब होने का खतरा है. AI भूमिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी कम है और AI लीडरशिप में तो उनकी हिस्सेदारी बहुत ही कम है.