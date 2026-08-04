जब सपनों से पहले चुना भाई का साथ

हर छात्र का सपना होता है कि उसे देश के सबसे टॉप संस्थानों में पढ़ने का मौका मिले. जेईई एडवांस्ड में AIR 32 हासिल करने वाले महरूफ के सामने भी ऐसा ही सुनहरा अवसर था. उनकी रैंक इतनी शानदार थी कि उन्हें IIT Bombay में कंप्यूटर साइंस मिल सकती थी. लेकिन उन्होंने अपने करियर से पहले अपने जुड़वां भाई का साथ चुना. उन्होंने फैसला किया कि दोनों अलग-अलग शहरों में नहीं पढ़ेंगे. इसलिए उन्होंने IIT Bombay की सीट छोड़कर IIT Kanpur में दाखिला लिया, जहां दोनों भाइयों को एक ही ब्रांच मिल गई. यह फैसला दिखाता है कि जीवन में रिश्तों की कीमत कई बार सबसे बड़े अवसरों से भी ज्यादा होती है.