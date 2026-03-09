फरवरी में ही गर्मी का होने लगा अहसास

इसबार फरवरी खत्म होने से पहले ही गर्मी ने दस्तक दे दी है. लोगों को कंबल-रजाई रखे जा चुके हैं. रात और दिन में फैन चलने लगा है. कुछ लोग तो कूलर भी चलाने लगे हैं. जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है, उसे देखकर लगता है कि इसबार अप्रैल तक आते-आते तो टेंपरेचर 40 पार जाने लगेगा. ऐसे में बहुत जल्द AC की ठंडी हवा की भी जरूरत होगी. लेकिन, सवाल उठता है कि गर्मी के मौसम में मैक्सिमम कितने घंटे लगातार AC चलाकर रखना चाहिए? किस मोड या टेंपरेचर पर AC चलाने से बिजली का बिल सबसे कम आता है?