AC की ठंडी हवा से बढ़ता है मोटापा
इंटरनेशनल जरनल ऑफ ओबेसिटी ने दुनियाभर के लोगों में बढ़ रहे मोटापे पर रिसर्च की है. इसमें माना गया कि मोटापा, एक्सरसाइज न करने और फ्राइड फूड खाने से ही नहीं, बल्कि ज्यादा समय तक AC की ठंडी हवा में रहने से भी बढ़ता है. रिसर्चर्स के मुताबिक, AC में रहने से बॉडी का टेंपरेचर कम रखने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ती. इससे कम कैलोरी बर्न होती हैं. बिना AC में सोने से 70% कैलोरी बर्न होती हैं, लेकिन AC में सोने से जब बॉडी का टेंपरेचर कम रहता है, तो यह केवल 35% ही बर्न हो पाती हैं.