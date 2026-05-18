प्लेन में 1 घंटे में कितना तेल खर्च होता है?

इसका कैल्कुलेशन पूरी तरह प्लेन के साइज, इंजन और उड़ान की दूरी पर निर्भर करता है. एक सामान्य नैरो-बॉडी पैसेंजर प्लेन जैसे Boeing 737 या Airbus A320 औसतन प्रति घंटे 2400 से 3000 लीटर तक Aviation Turbine Fuel यानी ATF जला सकता है. वहीं, बड़े वाइड-बॉडी एयरक्राफ्ट जैसे Boeing 777 या Airbus A350 हर घंटे 6000 से 11000 लीटर तक ईंधन खर्च कर सकते हैं. अगर बात दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर प्लेन Airbus A380 की करें, तो यह लंबी उड़ान के दौरान करीब 12000 लीटर तक फ्यूल प्रति घंटे खर्च कर सकता है.