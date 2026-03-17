जब ऐश्वर्या राय से पूछा गया था ये सवाल

यही वजह है कि आराध्या बच्चन को देखकर लोग उनकी परवरिश का सारा क्रेडिट ऐश्वर्या को देते हैं. खुद अभिषेक बच्चन का कहना है कि ऐश्वर्या ने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी है. वो अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं. इसी बीच बात करते हैं एक इंटरव्यू में जिसमें उनसे पूछे गए सवाल के जवाब ने लोगों को हैरान कर दिया. इस मॉर्डन ज़माने में जहां महिलाएं आधुनिक मानसिकता, खुलेपन, आजादी और फैशन की बात करती हैं. ऐसे में एक्ट्रेस का कंट्रोवर्शियल विषय पर सलीके से दिया जवाब वाकई दिल जीत लेता है.