Most Versatile Actress

पटना की इस चमकदार शाम में उनका जलवा सबसे अलग नजर आया, और ‘Most Versatile Actress’ का यह खिताब उनकी इसी खासियत की पहचान है. बता दें, जी भोजपुरी सम्मान 2026 में भोजपुरी इंडस्ट्री के अलावा कई बड़े लोगों ने शिरकत की. कृषि मंत्री विनय सिन्हा, आयुर्वेद, नैचुरोपैथी और योग के जरिए बीमारियों का इलाज करने के लिए जानें जाने वाले आचार्य मनीष भी इस इवेंट में पहुंचे. Zee Media के प्रमुख चैनलों (ज़ी बिहार झारखंड और ज़ी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड) द्वारा आयोजित Zee Bhojpuri Samman 2026 का सफल आयोजन पटना में किया गया. इस दौरान समाज को नई दिशा देने वाले Real Heroes को भी सम्मानित किया गया.