पुराना रोमांटिक गाना

बारिश का मौसम आते ही लोगों की प्लेलिस्ट में कुछ गाने अपने आप शामिल होने लग जाते हैं. जब आप गाड़ी में हो और बोर हो गए हैं और साथ ही साथ बरसात का मौसम भी हो, तो पुराना रोमांटिक गाना सुनना भी काफी ज्यादा पसंद होता है. बारिश की बूंदें, ठंडी हवा, सड़क पर चलती गाड़ी में गाने न बजे हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. 90 के दशक के ऐसे ही गाने के बारे में आज आपको बताते हैं, जो अक्षय कुमार और रवीना टंडन का है. इनके गानें को लोग आज भी अपनी गाड़ी में बरसात के मौसम में सुनना काफी ज्यादा पसंद होता है.