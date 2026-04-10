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Akshay Kumar Biggest Disaster Film: इस फिल्म को बनाने में लगे थे 10 साल, श्री देवी का टूट गया था दांत, किया जाता था परेशान?
Akshay Kumar Biggest Disaster Film: हर एक्टर चाहता है कि उसकी पिक्चर सफल हो, इसके लिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करता है. लेकिन कई बार फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इस तरह धड़ाम से गिरती हैं कि इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल होता है. आज जानते हैं अक्षय कुमार की एक ऐसी ही फिल्म के बारे में.