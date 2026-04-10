Akshay Kumar Biggest Disaster Film

Akshay Kumar Biggest Disaster Film: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म भूत बंगला को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. फिल्म 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. लगातार कई फ्लॉप फिल्में देने के बाद अक्षय की इस फिल्म से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं. खासकर तब, जब धुरंधर 2, बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है, इसके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है. इसी बीच बात करते हैं, अक्षय की उस फिल्म के बारे में जो उनके करियर के लिए डिजास्टर साबित हुई थी. क्या आप उसका नाम गेस कर सकते हैं.