अक्षय कुमार

अक्षय कुमार ने 1992 की एक्शन थ्रिलर फ़िल्म 'मिस्टर बॉन्ड' में काम किया था. राज़ एन. सिप्पी की डायरेक्ट की गई यह कम बजट की फ़िल्म थी, जिसे अक्सर क्रिटिक्स और दर्शक 'B-ग्रेड' फ़िल्म मानते हैं. 'खिलाड़ी' फ़िल्म से बड़ी स्टारडम मिलने से पहले, अपने करियर की शुरुआत में रिलीज़ हुई इस फ़िल्म में अक्षय कुमार एक सीक्रेट एजेंट के रोल में थे, जो 'ड्रैगन' नाम के विलेन से बच्चों को बचाता है.