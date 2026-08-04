Edited by: Shilpi Singh | Updated: Aug 4, 2026, 9:58 AM
B grade film
सुपरस्टार राजेश खन्ना ने अपने करियर के बाद के दौर में राकेश सावंत की डायरेक्ट की हुई 2008 की B-ग्रेड फ़िल्म 'वफ़ा: अ डेडली लव स्टोरी' में काम करके फ़िल्म इंडस्ट्री को चौंका दिया था. कम बजट वाली इस इरोटिक थ्रिलर फ़िल्म में, 66 साल के खन्ना ने एक अमीर बुज़ुर्ग पति का किरदार निभाया था, जिसकी शादी उससे काफ़ी कम उम्र की महिला से हुई थी.
कैटरीना कैफ ने 2003 में 'बूम' फ़िल्म से एक्टिंग की शुरुआत की थी.यह एक इरोटिक-क्राइम फ़िल्म थी, जिसे कैज़ाद गुस्ताद ने डायरेक्ट किया था और आयशा दत्त ने प्रोड्यूस किया था. बोल्ड कंटेंट और कमर्शियल तौर पर फ़्लॉप होने के कारण इसे अक्सर B-ग्रेड फ़िल्म माना जाता है. इस फ़िल्म में अमिताभ बच्चन और जैकी श्रॉफ भी थे.
बॉलीवुड के 'बिग बी' के तौर पर मशहूर अमिताभ बच्चन ने 'बूम' नाम की फ़िल्म में काम किया था. यह एक B-ग्रेड फ़िल्म थी और उन्होंने इसे तब किया था जब उनका करियर लगभग खत्म हो चुका था और इसमें उन्होंने जब किया तो लोग हैरान रह गए थे और इसके लिए उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ी थी. हालांकि इसके बाद उन्होंने इस तरह की कोई फिल्म दोबारा नहीं की
अक्षय कुमार ने 1992 की एक्शन थ्रिलर फ़िल्म 'मिस्टर बॉन्ड' में काम किया था. राज़ एन. सिप्पी की डायरेक्ट की गई यह कम बजट की फ़िल्म थी, जिसे अक्सर क्रिटिक्स और दर्शक 'B-ग्रेड' फ़िल्म मानते हैं. 'खिलाड़ी' फ़िल्म से बड़ी स्टारडम मिलने से पहले, अपने करियर की शुरुआत में रिलीज़ हुई इस फ़िल्म में अक्षय कुमार एक सीक्रेट एजेंट के रोल में थे, जो 'ड्रैगन' नाम के विलेन से बच्चों को बचाता है.
1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में, मिथुन चक्रवर्ती दर्जनों B-ग्रेड एक्शन फ़िल्मों में काम किया, जो ज़्यादातर ऊटी में शूट होती थीं उन्होंने ऐसा एक स्मार्ट बिज़नेस फ़ैसले के तौर पर किया ताकि वे अपना होटल चला सकें, क्रू को काम दे सकें और जब बॉलीवुड से बड़े ऑफ़र कम हो गए थे, तब भी मुनाफ़ा कमाते रहें.
मनीषा कोइराला के करियर में एक मुश्किल दौर तब आया जब उन्होंने 'छोटी सी लव स्टोरी' फ़िल्म में काम किया. इस फ़िल्म की काफ़ी आलोचना हुई और इसे अक्सर 'B-ग्रेड' फ़िल्म कहा गया. 'मन' जैसी फ़िल्मों में शानदार अभिनय करने के बाद, इस प्रोजेक्ट को चुनने के उनके फ़ैसले ने कई लोगों को हैरान कर दिया था.
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