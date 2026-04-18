बॉलीवुड की 'उमराव जान' की शादी

'Umrao Jaan' marriage on Akshaya Tritiya: हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को बेहद शुभ दिन माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि इस दिन मांगलिक कार्य करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है. शादियों के लिए भी इस दिन को शुभ माना जाता है. लोग इस दिन सोना खरीदते हैं, ये एक ऐसा दिन है जिसमें आपको कोई कार्य करने के लिए मुहुर्त निकालने की जरूरत नहीं पड़ती. ऐसी मान्यता है कि इस दिन आप जो भी खरीदते हैं, या इनवेस्ट करते हैं. वो हमेशा बढ़ता ही रहता है. इसी बीच जानते हैं उस कपल के बारे में जिन्होंने इस दिन शादी की थी.