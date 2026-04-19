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Akshaya Tritiya2026 Chanakya Niti Four Ways To Test Human Character Like Gold

Chanakya Niti: अक्षय तृतीया पर जानें चाणक्य के 4 गोल्डन फार्मूला... कैसे करें सोने और इंसान की परख?

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य ने एक प्रसिद्ध श्लोक के जरिए बताया है कि जिस तरह सोने को तपाकर उसकी शुद्धता जांची जाती है, वैसे ही इंसान के चरित्र को 4 पैमानों पर परखना जरूरी है. जानें क्या हैं ये तरीके.

Chanakya Niti: आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में जीवन के हर पहलू को बहुत गहराई से समझाया है. उन्होंने न केवल राजनीति और कूटनीति के सूत्र दिए, बल्कि समाज में रहने वाले लोगों के असली चरित्र को पहचानने के लिए भी सटीक उदाहरण साझा किए हैं. चाणक्य का मानना था कि जिस प्रकार हम बिना जांचे-परखे किसी धातु को कीमती नहीं मानते, उसी प्रकार बिना जांचे किसी व्यक्ति पर विश्वास करना भविष्य के लिए आत्मघाती हो सकता है.

आचार्य चाणक्य ने एक प्रसिद्ध श्लोक के माध्यम से समझाया है कि जिस तरह सोने की शुद्धता की जांच चार कड़े चरणों में होती है, ठीक उसी प्रकार एक श्रेष्ठ और भरोसेमंद मनुष्य की पहचान भी चार मानवीय पैमानों पर की जानी चाहिए.

श्लोक:

यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निर्घर्षणच्छेदनतापताडनैः।

तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा॥

सोने की परख के चार चरण

1.आचार्य चाणक्य कहते हैं कि असली सोने को पहचानने के लिए एक कुशल जौहरी चार विशेष क्रियाएं करता है. सबसे पहले ‘निर्घर्षण’ यानी सोने को कसौटी के पत्थर पर रगड़कर देखा जाता है कि वह अपनी चमक छोड़ रहा है या नहीं.

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2.इसके बाद ‘च्छेदन’ की प्रक्रिया आती है, जिसमें सोने को काटकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसके भीतर भी वही धातु है या ऊपर से सिर्फ पॉलिश की गई है.

3.तीसरा चरण है ‘ताप’ अर्थात सोने को भयंकर आग में तपाना, ताकि उसकी सारी अशुद्धियाँ जल जाएं और शुद्ध कुंदन बाहर आए.

4.अंत में ‘ताड़न’ यानी सोने को हथौड़े से पीटा जाता है ताकि उसकी मजबूती का पता चले.

मनुष्य की परख: चाणक्य के चार सिद्धांत

जिस प्रकार सोने की अग्नि परीक्षा होती है, उसी प्रकार एक व्यक्ति के सच्चे चरित्र को परखने के लिए चाणक्य ने निम्नलिखित चार जीवन मंत्र दिए हैं:

त्याग

इंसान की पहली और सबसे बड़ी पहचान उसके त्याग से होती है. चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति दूसरों के दुख में अपनी सुख-सुविधाओं का त्याग कर सके, वही श्रेष्ठ है. स्वार्थी व्यक्ति केवल अच्छे समय में साथ रहता है, लेकिन जो संकट में अपनी जरूरतों को पीछे रखकर आपकी मदद करे, वही ‘शुद्ध सोने’ जैसा इंसान है.

शील यानी चरित्र

‘शील’ का अर्थ है व्यक्ति का व्यवहार, उसकी मर्यादा और उसके संस्कार. कोई व्यक्ति कितना भी धनवान या विद्वान क्यों न हो, यदि उसका चरित्र ठीक नहीं है, तो वह समाज के लिए घातक है. जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान करता है, विनम्रता से बात करता है और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता, वही वास्तव में भरोसे के लायक है.

गुण

गुणों से तात्पर्य व्यक्ति के आंतरिक कौशल और मानवीय मूल्यों से है. क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त व्यक्ति ‘गुणवान’ कहलाता है. जैसे सोने की अपनी एक प्राकृतिक चमक होती है, वैसे ही एक गुणवान व्यक्ति की आभा उसके सकारात्मक विचारों और सहायक स्वभाव में दिखाई देती है.

कर्म

अंततः व्यक्ति की सबसे बड़ी और अंतिम पहचान उसके कर्मों से होती है. चाणक्य का स्पष्ट मत था कि व्यक्ति जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है. जो व्यक्ति धर्म, सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही समाज में आदर का पात्र है. छल-कपट से सफलता पाने वाला व्यक्ति उस नकली सोने की तरह है, जो पहली ही चोट (मुसीबत) में बिखर जाता है.

आज के समय में प्रासंगिकता

आज के दौर में जहां दिखावा और डिजिटल आडंबर बढ़ गया है, चाणक्य की यह नीति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है. चाहे व्यापारिक सौदे हों, नई मित्रता हो या जीवनसाथी का चुनाव ऊपरी चमक-धमक पर जाने के बजाय इन चार पैमानों पर व्यक्ति को परखना अनिवार्य है. यह नीति हमें सिखाती है कि किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करने से पहले उसके त्याग, चरित्र, गुणों और पिछले कर्मों का विश्लेषण जरूर कर लेना चाहिए.

आचार्य चाणक्य का यह सूत्र हमें जीवन जीने की एक व्यावहारिक कला सिखाता है. यदि आप अपने आसपास सोने जैसी शुद्धता और रिश्तों में स्थायित्व चाहते हैं, तो इन चार कसौटियों का उपयोग करना कभी न भूलें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.