Akshaye Khanna Play Asur 1 Eye Guru Shukracharya Role In Mahakali Who Save Demons Life Full Story 8363823
Mahakali: असुरों को ज़िंदा करने वाले गुरु शुक्राचार्य क्यों फूट गई थी एक आंख? क्यों बने देवताओं के दुश्मन? Akshaye Khanna की फिल्म में दिखेगी पूरी कहानी
Mahakali: फिल्म 'धुरंधर' में धमाल मचाने के बाद अब 'रहमान डकैत' का किरदार निभाने वाले अक्षय खन्ना अपनी तेलुगु डेब्यू फिल्म महाकाली में गुरु शुक्राचार्य का किरदार निभा रहे हैं. इस फिल्म को हिंदी भाषा में भी रिलीज़ किया जाएगा, इसी बीच जानते हैं गुरु शुक्राचार्य के बारे में.