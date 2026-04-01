असुरों का गुरु शुक्राचार्य

guru of asuras Shukracharya: पौराणिक कथाओं के अनुसार शुक्राचार्य को असुरों का गुरु कहा जाता है, वे अत्यंत विद्वान, तपस्वी और विशेष रूप से संजीवनी विद्या के ज्ञाता के रूप में जाने जाते थे. ये एक ऐसी विद्या थी जिससे मृत या जख्मी किसी भी प्राणी को पुन: जीवन दिया जा सकता था. महर्षि भृगु के पुत्र होने के कारण इन्हें भार्गव भी कहा जाता, काव्य में रुचि होने के कारण इन्हें कवि भी कहा गया, और एक आंख फूट जाने के कारण इन्हें एकाक्ष नाम से भी पुकारा गया.