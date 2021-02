1 / 9

Alia Bhatt Bikini Pics enjoying holidays with girl gang at maldives see pics बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने मंगलवार को एक खूबसूरत फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसमें वह हॉट पिंक बिकिनी पहने हुई हैं और अपनी बेस्ट फ्रेंड्स अनुष्का और आकांक्षा रंजन कपूर के साथ पोज दे रही हैं. इस फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, अच्छे से रहो, सीखो, विकसित हो और प्यार करो. इस वक्त अभिनेत्री अपनी बहन शाहीन भट्ट, करीबी दोस्त और अभिनेत्री आकांशा रंजन कपूर और उनकी बहन अनुष्का रंजन कपूर के साथ मालदीव्स में छुट्टियां मना रही हैं. काम को लेकर बात करें तो आलिया की अगली फिल्मों में संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी शामिल है. इसके अलावा वह एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर में भी हैं.