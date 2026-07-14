आलिया भट्ट
बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट अपनी एक्टिंग के साथ-साथ बेहतरीन फैशन सेंस के लिए भी काफी ज्यादा जानी जाती हैं. रेड कार्पेट हो, शादी का समारोह या कोई पारंपरिक आयोजन उनका हर लुक एक से बढ़कर एक होता है. हाल ही में उन्होने सोशल मीडिया पर फोटोज पोस्ट की हैं, जिसमें उन्होने पारसी गारा और बनारसी साड़ी वाला एथनिक लुक कैरी किया हुआ है, जो इस समय सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है. क्लासिक ट्रेडिशनल स्टाइल और मॉडर्न एलिगेंस का बेहद ही खूबसूरत मेल है. लोग उनकी जमकर तारीफ भी करते नजर आ रहे हैं.