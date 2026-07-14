मिरर वर्क और रंगीन धागों का शानदार काम

अगर आप आलिया के इस लुक की कॉपी करना चाहते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं. उन्होने इस लुक में सिंपल सा मेकअप किया हुआ है. उनके इस लुक की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है. इस लुक को पूरा करने के लिए उन्होंने कुंदन की पारंपरिक ज्वेलरी पहनी हुई है, आप भी इस तरह का कुछ पहनकर अपनी खूबसूरती को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं. अगर आप आलिया जैसा लुक चाहती हैं, तो हल्के रंगों की इस साड़ी को आप पहन सकते हैं. आपकी भी जमकर तारीफ होगी. काले रंग की रेशमी साड़ी पर हाथ से बने एप्लिक वर्क इस साड़ी में किया गया है. मिरर वर्क और रंगीन धागों का शानदार काम किया है. (Pic credit-INSTA: aliaabhatt)