आलिया और रिद्धिमा की नेटवर्थ

Alia Bhatt Vs Riddhima Kapoor: रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर और पत्नी आलिया भट्ट के बीच अच्छी बॉन्डिंग है. दोनों के बीच सिर्फ ननद-भाभी का रिश्ता ही नहीं, बल्कि दोस्ती और आपसी समझ भी देखने को मिलती है. आलिया जहां एक तरफ मशहूर एक्ट्रेस हैं वहीं रिद्धिमा भी सक्सेसफुल बिजनेसवुमन हैं. दिलचस्प बात ये है कि 45 की उम्र रिद्धिमा बॉलीवुड फिल्म 'दादी की शादी' से डेब्यू कर रही हैं, जो 8 मई को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. इसी बीच जानते हैं दोनों की नेटवर्थ कितनी है और आलिया का फिल्मों के अलावा क्या बिजनेस है?