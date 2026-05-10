फैमिली कोर्ट को नए निर्देश

हाई कोर्ट ने मामले को वापस फैमिली कोर्ट को वापस भेजते हुए निर्देश दिया है कि 6 महीने के भीतर पति की वास्तविक आय की जांच कर नए सिरे से गुजारा भत्ता तय किया जाए. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि कानून का मकसद केवल गुजारा देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि पत्नी को वही सम्मान और जीवन स्तर मिले जो उसे वैवाहिक घर में मिल रहा था.