Allahabad High Court Husband Socio Economic Status Depends On Wife Right To Maintenance Know Whole Verdict In Details 8410049
पत्नी ने MBA किया है- कमाती भी है! क्या गुजारा भत्ता तय करने में कोर्ट इन बातों पर देती है ध्यान? जानिए क्या है नियम
Allahabad High Court Maintenance Case: मेंटनेंस से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि पत्नी की कमाने की योग्यता उसे भरण-पोषण के अधिकार से वंचित नहीं करती. गुजारा-भत्ता तय करने का असली पैमाना पति की कमाई और उसका जीवन स्तर ही रहेगा.