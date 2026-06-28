झड़ते बालों से परेशान

अगर आप भी अपने बालों के झड़ने से काफी ज्यादा परेशान हैं और आप भी इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप चावल के पानी को अपने बालों में लगा सकते हैं. ये बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है और साथ ही साथ इसमें मौजूद अमीनो एसिड, विटामिन B, विटामिन E और एंटीऑक्सीडेंट बालों को मजबूत बनाने में मददगार होते हैं आपको एक बार जरूर अपने बालों में इसको लगाकर देखना चाहिए. ये घरेलू नुस्खा काफी ज्यादा आपके बालों को मजबूती देने में मददगार होता है. आज आपको बताते हैं बालों को बढ़ाने के लिए कौन सी 2 चीजों को इसमें मिलाकर लगा सकते हैं.