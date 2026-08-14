500 गज का घर

काश चौधरी ने वीडियो के आखिर में इस घर की कीमत भी बताई, जिसने लोगों की उत्सुकता और बढ़ा दी. उनके मुताबिक, यह घर करीब 500 गज जमीन पर बना हुआ है और मौजूदा समय में जमीन समेत इसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपये बताई गई है. घर की लोकेशन, डिजाइन, गार्डन, इंटीरियर और सुविधाओं को देखते हुए इसकी कीमत काफी बड़ी है. वीडियो के जरिए भारतीय दर्शकों को लंदन में रहने वाले भारतीय परिवार के घर और वहां की लाइफस्टाइल की एक झलक देखने को मिली. घर की पूरी झलक देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे कितनी सोच-समझकर तैयार किया गया है. (Credit: Kaash Chaudhary/Facebook)