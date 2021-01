1 / 10

amazon prime web series tandav ban is trending police deployed outside Saif Ali Khan and Kareena Residence सैफ अली खान की नई वेब सीरीज तांडव पर बवाल मच गया है. अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होते ही विवादों में घिर गई है. कई बीजेपी नेता समेत कई संगठनों की ओर से वेबसीरीज पर बैन लगाने की मांग के बीच लोगों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है.