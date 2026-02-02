America Death Valley Running Stones Through Desert After Much Effort Scientists Have Uncovered Secrets 8290841
जिस रेगिस्तान में नहीं उठते इंसानों के पांव! वहां दौड़ लगा रहे पत्थर, बड़ी मशक्कत के बाद वैज्ञानिकों ने खोला डैथ वैली का राज
America death valley running stones: डेथ वैली की चलती चट्टानों का रहस्य बर्फ की पतली परत और हल्की हवा के दबाव का परिणाम है, जो गीली मिट्टी पर भारी पत्थरों को खिसका देती है. यह अद्भुत प्राकृतिक घटना तभी देखने को मिलती है जब बारिश, ठंड और हवा का एक सटीक संतुलन बनता है.