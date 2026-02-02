डेथ वैली की रहस्यमयी चलती चट्टानें

अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली अपने भीतर कई राज समेटे हुए है. यहां की सबसे बड़ी पहेली रेसट्रैक प्लाया की वे चट्टानें हैं, जो बिना किसी इंसानी या जानवर के हस्तक्षेप के अपने-आप मीलों दूर तक खिसक जाती हैं. ये पत्थर समतल जमीन पर धीरे-धीरे चलते हैं और अपने पीछे लंबी लकीरें छोड़ जाते हैं, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी दशकों तक हैरान रहे.