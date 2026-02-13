अमेरिका के पास है दुनिया का सबसे महंगा वॉरशिप

मिडिल ईस्ट देश ईरान में अमेरिकी हमले का खतरा मंडरा रहा है.राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 जनवरी को ईरान से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता करने को कहा था. ऐसा न करने पर उन्होंने चेतावनी दी थी कि ईरान पर अगला हमला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा. अब रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने अगला कदम भी बढ़ा दिया है. अमेरिका ने अपना सबसे महंगा वॉरशिप मिडिल ईस्ट भेजा है. अमेरिका का वॉरशिप USS गेराल्ड आर. फोर्ड ईरान की तरफ रवाना हो चुका है. ये सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे महंगा वॉरशिप भी है.